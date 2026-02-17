Cosa andrà a fare Trump in Venezuela
Donald Trump ha annunciato il suo viaggio in Venezuela, una decisione che sorprende considerando i rapporti tesi tra i due paesi. La visita, prevista tra poche settimane, arriva dopo mesi di scontri diplomatici e sanzioni economiche. Trump intende incontrare alcune figure dell’opposizione e valutare di persona la situazione sul campo, mentre il Venezuela si prepara ad accoglierlo nonostante le divisioni politiche.
I rapporti tra il Venezuela e gli Stati Uniti sono così cambiati, che persino il presidente americano Donald Trump ha confermato di avere in programma un viaggio nel Paese sudamericano, che fino a sei settimane fa era ostile nei suoi confronti. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che visiterà il Venezuela, anche se ancora non ha deciso la data. Prima di incontrare in una base nel Nord Caroline i militari che hanno partecipato all’arresto di Nicolas Maduro a Caracas lo scorso 3 gennaio, il presidente americano ha assicurato che farà un tour nel Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Formiche.net
Venezuela, Trump posta foto Maduro ammanettato su nave Usa: andrà a Guantanamo
Il presidente Donald Trump ha condiviso su Truth Social una foto di Nicolas Maduro, leader venezuelano, ammanettato a bordo della nave militare statunitense Iwo Jima.
Venezuela, Zelensky: “Se si può fare questo con i dittatori, allora gli Usa sanno cosa fare dopo”
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che, grazie agli incontri con consulenti stranieri, le proposte di pace potrebbero essere ora sviluppate più rapidamente.
Ep. 204 - Trump, il Venezuela e la posizione di Putin
