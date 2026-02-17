Corriere dello Sport | Il Napoli si gode Billy
Il Napoli celebra Billy dopo il suo gol decisivo contro la Roma, un risultato che ha portato entusiasmo tra i tifosi. La squadra si concentra sulle prestazioni di Gilmour, che ha commentato con entusiasmo la prestazione del compagno. Billy ha dimostrato di saper cambiare le sorti della partita con un colpo preciso, mentre i commenti di Gilmour sottolineano l’importanza del suo contributo in campo.
Se Alisson è stata la copertina più luminosa del pareggio con la Roma, Gilmour ne è stato il commento tecnico scritto in punta di scarpini. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritorno dello scozzese ha restituito qualità e verticalità a un centrocampo che da novembre in poi aveva perso ossigeno. Billy è tornato. E lo ha fatto alla sua maniera: sostanza, ritmo, personalità. Dentro al 34' della ripresa, insieme con Giovane; al 37' il Napoli costruisce l'azione del 2-2. In mezzo, tre minuti appena: Hojlund avvia, Giovane rifinisce, Alisson finalizza.
Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”
Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.
Corriere dello Sport: “Vergara si prende il Napoli e ora sogna l’azzurro”
Dalla gavetta nei campetti di Frattamaggiore, Antonio Vergara ha fatto il salto e ora sogna di vestire l’azzurro.
Argomenti discussi: Mkhitaryan e la mossa dell'Inter: cosa vuole fare il club con l'armeno; Vlahovic, i dubbi sul futuro alla Juve: quanto chiede per firmare. In testa ha solo due squadre, ecco quali; Pellegrini spera nel rinnovo con la Roma: ecco come stanno le cose tra campo e società; Il tribunale di Bastoni.
