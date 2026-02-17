Correte ci sono dei cadaveri Choc in spiaggia l’orrore davanti ad alcuni studenti

Un gruppo di studenti ha assistito a una scena sconvolgente sulla spiaggia di Calabria, dove il mare ha portato a riva alcuni corpi senza vita. La scoperta è avvenuta durante una normale giornata di studio all’aperto, ma si è trasformata presto in un’immagine da incubo. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, che ha lasciato tutti senza parole.

Il mare non concede tregua e, giorno dopo giorno, continua a riportare a riva storie interrotte lungo il tratto tirrenico della Calabria. Le onde, che in inverno si infrangono con più forza contro la costa, stanno restituendo corpi senza nome, trasformando spiagge frequentate da turisti e studenti in scenari di dolore e interrogativi. L’ultimo ritrovamento è avvenuto a Tropea, al largo della località Le Roccette, dove un gruppo di giovani studenti si è imbattuto in un corpo che galleggiava tra le correnti. Sono stati proprio alcuni studenti a lanciare l’allarme, comprendendo immediatamente la gravità della scena che si presentava davanti ai loro occhi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

