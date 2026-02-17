Corona accusa una lobby gay in tv | l’avvocato interviene per evitare querele e stop alla trasmissione

Fabrizio Corona ha accusato una presunta lobby gay in tv, scatenando una reazione immediata. L’avvocato dell’ex paparazzo è intervenuto per bloccare possibili querele e evitare che la trasmissione venisse sospesa. La discussione si è svolta durante la trasmissione “Peppy Night” su Canale 21, ieri sera, 17 febbraio 2026, quando Corona ha fatto riferimenti diretti a presunte pressioni di gruppi LGBTQ+ sulla televisione.

Corona Sbotta in Tv: L’Avvocato Interviene su Accuse di Lobby Gay e Minacce di Querele. Napoli è stata teatro di una nuova polemica che ha visto protagonista Fabrizio Corona durante la trasmissione “Peppy Night” su Canale 21, ieri sera, 17 febbraio 2026. L’ex re dei paparazzi ha sollevato accuse riguardanti una presunta “lobby gay” potente e influente, innescando una reazione immediata del suo avvocato, Ivano Chiesa, preoccupato per possibili ripercussioni legali e un’interruzione della trasmissione. Rientro Televisivo e Accuse di Potere Occulto. Corona, tornato sulle scene televisive dopo un periodo di relativa assenza, ha espresso le sue opinioni in merito a una futura inchiesta giudiziaria che, a suo dire, sarà di portata storica, paragonabile agli scandali di Tangentopoli e Vallettopoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

