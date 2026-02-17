Cornicioni pericolanti sul lungomare Colombo | scatta la messa in sicurezza

I Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale sono intervenuti oggi a Salerno, sul Lungomare Colombo, dopo che alcune parti dei cornicioni dell’edificio nel quartiere Pastena si sono sgretolate, rischiando di cadere sui passanti. La causa è stata identificata in danni causati dal passare del tempo e dalle avverse condizioni atmosferiche. Per evitare incidenti, le autorità hanno già avviato i lavori di messa in sicurezza.

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale in Lungomare Colombo dopo la segnalazione di un inquilino. Nessun ferito I Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti nel pomeriggio di oggi a Salerno, sul Lungomare Colombo, per mettere in sicurezza un edificio situato nel quartiere Pastena. Le operazioni urgenti si sono rese necessarie a seguito della segnalazione di distacchi di intonaco e della presenza di cornicioni instabili che minacciavano la pubblica incolumità nell'area prospiciente la strada. L'allarme è stato lanciato da un inquilino dello stabile che, notando la precarietà della facciata e la caduta di frammenti, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Muri pericolanti da 3 anni, scatta l'ordinanza di messa in sicurezzaIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza una muratura pericolante in via Delle Rose, dopo aver constatato che il muro presentava crepe profonde da più di tre anni.

Maltempo, iniziati i lavori di messa in sicurezza sul lungomare di Melito Porto SalvoIl Comune di Melito Porto Salvo ha iniziato i lavori di messa in sicurezza del lungomare colpito dal maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.