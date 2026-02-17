Coreografie di oggi e radici nel passato
La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company presenta domani sera alle 21 lo spettacolo ‘Celeste armonia’ al Teatro Duse, portando in scena coreografie ispirate alle tradizioni antiche cinesi. La compagnia porta con sé decenni di esperienza e un forte legame con le radici culturali, coinvolgendo il pubblico con movimenti che richiamano storie secolari. Grazie alla precisione nelle danze e ai costumi tradizionali, gli artisti trasmettono un’immagine autentica della loro eredità artistica.
S’intitola ‘Celeste armonia’ lo spettacolo che domani alle 21 vedrà per la prima volta sul palco del Teatro Duse la Beijing Academy Chinese Classical Dance Company. Poesia, pittura, filosofia e mito si fondono in questo show che attraversa la spiritualità e la storia millenaria della Cina. Tra le più antiche civiltà del mondo, celebre per la sua ricchissima cultura e per lo splendore delle sue arti, la Cina offre al mondo una danza tradizionale che, oltre al corpo umano, utilizza tre strumenti fondamentali: il ventaglio, la spada e le lunghe maniche o i nastri. La danza classica cinese, soggetta a continua trasformazione, oggi riunisce in sé due componenti principali: la danza accompagnata da musica (yue wu), sviluppatasi durante le dinastie Qing, Han, Shui e Tang, che viene studiata e riprodotta solo grazie alle descrizioni letterarie e alle arti figurative (in quanto la musica originale è andata persa); e la danza tramandataci dall’opera tradizionale cinese, nata e sviluppatasi durante le dinastie Song, Yuan, Ming e Qing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Palermo, la mappa di Niscemi rivela radici nobiliari e un passato non edilizio, ma storico e culturale.
A Palermo è stata trovata una mappa vecchia di oltre trecento anni che mostra il centro storico di Niscemi.
Policoro, antica civiltà marina tra ritrovamenti e radici del passato
Questa mattina a Policoro, in Basilicata, sono stati scoperti nuovi reperti che risalgono a un’antica civiltà marina.
Carnevale di Viareggio: oggi Giovedì Grasso terzo corso in notturna e fuochi d’artificioGrande festa oggi, 12 febbraio 2026, giorno di Giovedì Grasso a Viareggio che celebra il Carnevale con il terzo Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano protagoniste i carri dche sfileranno in nottu ... firenzepost.it
Aterballetto, fiore all’occhiello. Oggi al teatro Sperimentale di Pesaro 5 coreografie con artisti di fama nazionaleÈ di scena la grande danza al teatro Sperimentale di Pesaro: che questa sera, ore 19, ospita Ccn/Aterballetto, fiore all’occhiello del panorama della danza in Italia con una storia gloriosa che, ... corriereadriatico.it
Che festa con i carri anche a #Mestre! Figuranti, coreografie e tanto divertimento poco fa sono sfilati per le strade del centro tra centinaia di cittadini di ogni età. Un grande ringraziamento anche oggi a operatori e #volontari: un appuntamento non semplice Ma x.com
