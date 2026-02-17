La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company presenta domani sera alle 21 lo spettacolo ‘Celeste armonia’ al Teatro Duse, portando in scena coreografie ispirate alle tradizioni antiche cinesi. La compagnia porta con sé decenni di esperienza e un forte legame con le radici culturali, coinvolgendo il pubblico con movimenti che richiamano storie secolari. Grazie alla precisione nelle danze e ai costumi tradizionali, gli artisti trasmettono un’immagine autentica della loro eredità artistica.

S’intitola ‘Celeste armonia’ lo spettacolo che domani alle 21 vedrà per la prima volta sul palco del Teatro Duse la Beijing Academy Chinese Classical Dance Company. Poesia, pittura, filosofia e mito si fondono in questo show che attraversa la spiritualità e la storia millenaria della Cina. Tra le più antiche civiltà del mondo, celebre per la sua ricchissima cultura e per lo splendore delle sue arti, la Cina offre al mondo una danza tradizionale che, oltre al corpo umano, utilizza tre strumenti fondamentali: il ventaglio, la spada e le lunghe maniche o i nastri. La danza classica cinese, soggetta a continua trasformazione, oggi riunisce in sé due componenti principali: la danza accompagnata da musica (yue wu), sviluppatasi durante le dinastie Qing, Han, Shui e Tang, che viene studiata e riprodotta solo grazie alle descrizioni letterarie e alle arti figurative (in quanto la musica originale è andata persa); e la danza tramandataci dall’opera tradizionale cinese, nata e sviluppatasi durante le dinastie Song, Yuan, Ming e Qing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coreografie di oggi e radici nel passato

