Coppa Italiana il ct Banchi | Da Niang a Mannion sarà spettacolo azzurro

Il commissario tecnico Banchi annuncia che alla Final Eight di Torino, i giocatori come Niang e Mannion offriranno uno spettacolo azzurro. La manifestazione vede in campo 14 atleti scelti tra i 24 convocati per le qualificazioni ai mondiali, pronti a mettere in mostra le loro qualità.

Spettatore d’eccezione prima della finestra di qualificazioni in arrivo, il ct Luca Banchi guarda alla Final Eight di questa settimana con un occhio alla Nazionale di oggi, che tra due settimane sfiderà due volte la Gran Bretagna, e quella di domani. Dei 24 giocatori che ha convocato ieri in azzurro, 14 giocheranno questa settimana a Torino, e anche altri restano sotto la lente: sarà Coppa. Italiana. Che il ct ci guida a scoprire dal suo punto di vista. “L’impatto che Della Valle ha su Brescia è oggettivo, ha avuto la capacità di modellare molto dello stile della squadra alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa... Italiana, il c.t. Banchi: "Da Niang a Mannion, sarà spettacolo azzurro"

Oggi alle 17, il gruppo della Sangiovannese sarà ricevuto dal sindaco in Comune, che consegnerà un riconoscimento per la conquista della Coppa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.