Coppa Italia | Bologna e Lazio si sfidano per un posto in semifinale
Il match tra Bologna e Lazio si svolge per decidere quale delle due squadre si qualificherà alle semifinali della Coppa Italia. La partita si gioca questa sera allo stadio Dall'Ara, con i tifosi che aspettano con entusiasmo di vedere chi uscirà vittorioso. Entrambe le squadre puntano alla vittoria, consapevoli dell'importanza di questa sfida.
"> Bologna vs Lazio: Coppa Italia in Diretta. Stasera il Bologna ospita la Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara nel quarto di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per un posto nelle semifinali, rendendo questa sfida particolarmente intensa. Il Bologna arriva a questo incontro dopo due sconfitte consecutive in casa: un pesante 3-0 contro il Milan e una deludente sconfitta 1-0 contro il Parma. La squadra, che aveva iniziato la stagione con grande slancio, sembra ora risentire della stanchezza, complicata ulteriormente dagli impegni in più tornei, sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Napoli-Como, Conte e Fabregas si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia
Il Napoli affronta il Como al Diego Armando Maradona in una gara di Coppa Italia.
Lazio-Bologna: vittoria ai rigori e semifinale raggiunta, ora sfida all’Atalanta per un posto in finale di Coppa Italia.
La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.
BOLOGNA LAZIO 1-1 | COPPA ITALIA | SIAMO IN SEMIFINALE
