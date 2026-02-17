Il match tra Bologna e Lazio si svolge per decidere quale delle due squadre si qualificherà alle semifinali della Coppa Italia. La partita si gioca questa sera allo stadio Dall'Ara, con i tifosi che aspettano con entusiasmo di vedere chi uscirà vittorioso. Entrambe le squadre puntano alla vittoria, consapevoli dell'importanza di questa sfida.

"> Bologna vs Lazio: Coppa Italia in Diretta. Stasera il Bologna ospita la Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara nel quarto di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per un posto nelle semifinali, rendendo questa sfida particolarmente intensa. Il Bologna arriva a questo incontro dopo due sconfitte consecutive in casa: un pesante 3-0 contro il Milan e una deludente sconfitta 1-0 contro il Parma. La squadra, che aveva iniziato la stagione con grande slancio, sembra ora risentire della stanchezza, complicata ulteriormente dagli impegni in più tornei, sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coppa Italia: Bologna e Lazio si sfidano per un posto in semifinale.

Il Napoli affronta il Como al Diego Armando Maradona in una gara di Coppa Italia.

La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.

BOLOGNA LAZIO 1-1 | COPPA ITALIA | SIAMO IN SEMIFINALE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.