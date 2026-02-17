Coppa del Mondo T20 | Sud Africa-Emirati Arabi Uniti
2026-02-17 14:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Domani il Sud Africa affronterà gli Emirati Arabi Uniti ai Mondiali T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Gli impressionanti progressi del Sudafrica alla Coppa del Mondo T20 hanno portato alla qualificazione anticipata per i Super Otto e ciò potrebbe consentire loro di far riposare i giocatori per lo scontro finale del Gruppo D di domani con gli Emirati Arabi Uniti. Gli uomini di Aiden Markram hanno vinto tutte e tre le partite finora e, sebbene questo formato crash-bang-wallop renda difficile mantenere costantemente il controllo, sembrano una squadra che potrebbe minacciare l’India, favorita del torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Cricket, l’Italia supera nettamente gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20L’Italia di cricket sbaraglia gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20.
Coppa del Mondo T20: come le relazioni tra India e Pakistan sono andate di male in peggioQuando India e Pakistan si incontreranno domenica nella Coppa del Mondo T20, la partita non sarà significativa solo per l’azione di cricket sul campo, ma anche per il clima politico che ha avvolto l’i ... oltrelalinea.news
Dove vedere in tv Italia-Indie Occidentali, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streamingLa Coppa del Mondo 2026 di cricket T20 viaggia verso il termine della prima fase, nel corso della quale si è registrata la storica prima vittoria ... oasport.it
L'India batte il Pakistan per 61 punti nella partita di gruppo della Coppa del Mondo T20. Ancora nessuna stretta di mano. apnews.com/article/pakist… @ROBZIK x.com
Durante la Coppa del Mondo ICC T20 maschile 2026 è diventato virale un video girato da uno spettatore. Durante la partita tra Paesi Bassi e Namibia del 10 febbraio 2026, uno spettatore ha ripreso il personale di catering di uno stand che raccoglie le beva facebook