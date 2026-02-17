Il Sud Africa sfiderà gli Emirati Arabi Uniti domani ai Mondiali T20, dopo aver ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria nell’ultimo torneo di qualificazione. La partita si giocherà a Durban, dove gli ospiti sono considerati outsider ma vogliono sorprendere i padroni di casa. I giocatori sudafricani si preparano con intensità, puntando a mantenere il vantaggio di essere favoriti.

2026-02-17 14:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Domani il Sud Africa affronterà gli Emirati Arabi Uniti ai Mondiali T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Gli impressionanti progressi del Sudafrica alla Coppa del Mondo T20 hanno portato alla qualificazione anticipata per i Super Otto e ciò potrebbe consentire loro di far riposare i giocatori per lo scontro finale del Gruppo D di domani con gli Emirati Arabi Uniti. Gli uomini di Aiden Markram hanno vinto tutte e tre le partite finora e, sebbene questo formato crash-bang-wallop renda difficile mantenere costantemente il controllo, sembrano una squadra che potrebbe minacciare l’India, favorita del torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo T20: Sud Africa-Emirati Arabi Uniti

