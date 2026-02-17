Convocati USA Basketball per la finestra di febbraio
Gli Stati Uniti hanno annunciato la rosa dei giocatori convocati per la finestra di febbraio delle qualificazioni al Mondiale 2027. La scelta arriva mentre la squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, con alcuni nomi di spicco già confermati. La squadra si riunirà a inizio mese per allenamenti e partite ufficiali, puntando a consolidare il proprio cammino verso il torneo mondiale.
Una nuova finestra di qualificazione per il Mondiale 2027 mette in evidenza la preparazione della nazionale statunitense di basket, con la definizione ufficiale dei nomi per il gruppo di lavoro e gli avatar tecnici. due incontri in calendario, entrambi decisivi per avanzare nel percorso continentale, si svolgeranno nel mese di febbraio e marzo, offrendo l’opportunità di consolidare la compagine e verificare l’integrazione dei vari elementi scelti dalla dirigenza. tra i convocati spicca james wiseman, centro già presente nelle selezioni giovanili di team usa, che rappresenta una conferma importante per l’assetto interno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Roster Francia per le Qualificazioni Mondiali FIBA 2027: la squadra per la finestra di febbraioLa nazionale francese si prepara alle prossime partite di qualificazione per i Mondiali FIBA 2027.
Basket: i convocati di Banchi, Polonara capitano non giocatoreIniziano le qualificazioni al Mondiale di basket 2027. A una settimana dall'esordio contro l'Islanda a Tortona (giovedì 27 novembre, ore 20.00), il ct Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di ... ansa.it
