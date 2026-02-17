Fabregas ha annunciato la lista dei convocati del Como per la partita contro il Milan, inclusi due giocatori che tornano dopo un infortunio. La squadra si allena intensamente per affrontare il 24° turno di Serie A, che si svolgerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I tifosi attendono con entusiasmo la sfida, sperando in una buona prestazione della squadra.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues Manchester United, che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick Leicester, la classifica piange: due anni dopo l’impresa con Ranieri, il caos regna sovrano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa

Leggi anche: Convocati Como per l’Inter, le scelte di Fabregas: due ritorni tra le fila dei lariani

Leggi anche: Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista

Le parole di Fabregas in conferenza stampa post Como - Milan 1-3

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.