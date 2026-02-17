Controlli serrati in Corso Indipendenza | nel mirino una rivendita di minimoto e scooter
La Polizia di Stato ha effettuato controlli intensi in Corso Indipendenza dopo aver scoperto che una rivendita di minimoto e scooter operava senza rispettare le norme. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato veicoli non regolari e documenti falsificati, portando all’identificazione di irregolarità nelle attività commerciali della zona.
Operazione della Polizia di Stato contro l'illegalità diffusa. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha condotto un servizio straordinario di controllo nella zona di Corso Indipendenza, con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e verificare il rispetto delle normative amministrative e di pubblica sicurezza da parte delle attività commerciali. L'operazione rientra nel piano di monitoraggio disposto dalla Questura di Catania per garantire una presenza costante su tutto il territorio cittadino. In campo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, affiancati dalla Polizia Locale.
Irregolarità in una rivendita di minimoto e scooter: sanzioni per tremila euro
La polizia ha scoperto irregolarità in una rivendita di minimoto e scooter a Catania, causando sanzioni per tremila euro.
