Controlli antidroga arrestato 19enne
Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Taranto durante un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri. La polizia ha fermato il giovane in via D'Aquino, trovandolo in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti. I controlli, intensificatisi negli ultimi giorni, mirano a contrastare lo spaccio nelle zone centrali della città.
Tarantini Time Quotidiano Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dall’Arma dei Carabinieri nel capoluogo jonico. Nel corso della nottata, a Taranto, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 19enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è scaturito nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria autovettura lungo una delle vie centrali della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Leggi anche: Controlli antidroga Pagani: arrestato 33enne con cocaina
Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina, arrestato un uomoNell’ambito di un’operazione antidroga all’ippodromo Le Mulina di Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste in un rifugio di fortuna.
Palazzolo. Blitz antidroga: arrestato un giovane 19enne, madre nei guai
Argomenti discussi: Droga in piazza Scaravilli: 19enne arrestato durante i controlli in zona U; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Controlli antidroga nel quartiere Scampia: ancora un arresto; Genova, maxi controlli nel centro storico: 19enne denunciato per spaccio.
Taranto, controlli antidroga in centro: arrestato un 19enne con 500 grammi di hashishControlli antidroga a Taranto: arrestato un 19enne in centro. In auto e in casa trovati hashish e circa 500 grammi sequestrati. pugliapress.org
Taranto, controlli antidroga nel centro: arrestato 19enne con 500 grammi di hashishTaranto, controlli antidroga nel centro: arrestato 19enne. Trovate dosi di hashish in auto e circa 500 grammi in casa. Il giovane è ai domiciliari. trmtv.it
Controlli antidroga della Guardia di Finanza a Erba, sequestrati 30 grammi di hashish. facebook
Controlli antidroga in un istituto superiore di Gemona: sequestrato hashish, segnalato un 41enne. #Friuli #Udine #Cronaca #Video #Inprimopiano x.com