controlli antidroga arrestato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Taranto durante un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri. La polizia ha fermato il giovane in via D'Aquino, trovandolo in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti. I controlli, intensificatisi negli ultimi giorni, mirano a contrastare lo spaccio nelle zone centrali della città.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dall’Arma dei Carabinieri nel capoluogo jonico. Nel corso della nottata, a Taranto, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 19enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è scaturito nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria autovettura lungo una delle vie centrali della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

