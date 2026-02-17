Controlli anti maranza e per il decoro a Como | 6 multe per chi beve in strada e un minorenne riaffidato ai genitori

La polizia locale di Como ha multato sei persone per aver bevuto in strada e ha riaffidato un minorenne ai genitori, dopo aver intensificato i controlli nel fine settimana. Durante le operazioni, gli agenti hanno verificato numerosi locali e zone pubbliche, riscontrando comportamenti non conformi alle norme di decoro e sicurezza. In particolare, molte sanzioni sono state comminate nelle aree più frequentate dai giovani, dove si sono registrate diverse segnalazioni dai residenti.

Controlli della polizia locale concentrati tra piazza Gobetti, via Anzani e le aree dei supermercati: sanzioni per alcol in luogo pubblico, segnalazioni per droga e quattro ordini di allontanamento Nel corso delle operazioni sono state accertate quattro violazioni per detenzione di sostanze stupefacenti. Il primo episodio è stato rilevato in via Brusadelli, nei pressi del supermercato Lidl, mentre gli altri tre in piazza Gobetti durante i controlli "anti maranza". Uno dei soggetti coinvolti era minorenne ed è stato riaffidato ai genitori. Accanto all'attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga, in particolare tra i più giovani, gli agenti hanno verificato anche il rispetto del regolamento di polizia urbana.