Controlli a piazza Garibaldi | arrestate quattro persone

Quattro persone sono state arrestate a piazza Garibaldi dopo un controllo del personale della Polizia Ferroviaria. La polizia ha risposto a una segnalazione di una persona armata di coltello e si è recata sul posto. Uno degli arrestati aveva già precedenti penali e cercava di nascondersi tra i binari. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato anche alcuni oggetti sospetti nelle tasche di un altro fermato.

Il personale del Compartimento Polfer per la Campania, impegnati nel servizio "Stazioni Sicure", su disposizione della locale sala operativa è intervenuto presso un binario per la segnalazione di una persona armata di coltello. Sul posto gli agenti hanno individuato e fermato un uomo, che ha estratto immediatamente dalla tasca un coltello a serramanico, consegnandolo ai poliziotti. Dagli accertamenti effettuati è risultato essere destinatario di un rintraccio per sottoposizione a misura restrittiva, provvedimento emesso dalla Procura di Napoli in data 26.01.2026, secondo il quale dovrà espiare la pena di 5 anni, 3 mesi e 9 giorni per evasione e furto aggravato.