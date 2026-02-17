Conto consuntivo scarica | lettera in difformità relazione DSGA relazione illustrativa lettera all’USR per mancata approvazione

Il Conto Consuntivo delle scuole ha generato molte discussioni dopo la pubblicazione della lettera inviata dall’istituto all’USR, in cui si denuncia una mancanza di approvazione e si evidenziano divergenze rispetto alla relazione DSGA. La decisione di inviare il documento nasce dalla difficoltà di rispettare le scadenze ufficiali, complicata da alcune discrepanze emerse tra i dati presentati e quelli ufficiali. In particolare, la relazione illustrativa mostra differenze sostanziali rispetto alla lettera in difformità, creando confusione tra i responsabili amministrativi.

Lo scopo della presente trattazione è quello di approfondire la tematica del Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche per quello che rappresenta nella gestione amministrativo-contabile evidenziando le sue finalità ma anche le complessità che esprime. Leggi l’articolo e scarica i documenti – Riservato agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Conto consuntivo, in arrivo modello di: Lettera in difformità, Relazione DSGA, Relazione illustrativa, Lettera all’USR per mancata approvazione

Martedì, su OrizzonteScuolaPlus, è stato pubblicato un approfondimento di Paola Perlini sul Conto Consuntivo, che spiega come le scuole devono preparare e presentare il modello di rendiconto finale per chiudere l’anno scolastico.

