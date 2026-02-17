Contatto McKennie Carlos Augusto svelato l’audio VAR | Niente rigore è un tocco laterale De Marco conferma la scelta di La Penna

L’audio del VAR ha confermato che McKennie e Carlos Augusto sono stati coinvolti in un contatto laterale, che ha portato alla decisione di non assegnare il rigore. De Marco, ospite a Open VAR, ha spiegato che la scelta di La Penna è corretta, confermando che l’intervento si basava su un tocco di piede e non su un fallo netto.

Inter News 24 Contatto McKennie Carlos Augusto, De Marco, ospite a Open VAR, ha fatto chiarezza sull'episodio: giusta la decisione, niente rigore. Il format 'Open Var' su DAZN ha regalato un nuovo capitolo tecnico sul Derby d'Italia, spostando l'attenzione dall'espulsione di Kalulu a un altro episodio chiave: il contatto in area nerazzurra tra McKennie e Carlos Augusto. Nonostante le proteste bianconere per un potenziale rigore che avrebbe potuto frenare la corsa dell'Inter di Cristian Chivu, la spiegazione dei vertici arbitrali è stata tranchant. Ecco il dialogo tra la Sala Var e La Penna sul contatto McKennie-Carlos Augusto: Si trascina. L'arbitro: Non è mai rigore Nel corso di Open Var sono stati fatti sentire gli audio tra La Penna e la sala Var per il contatto in area di rigore dell'Inter tra McKennie e Carlos Augusto: La Penna: no, ...