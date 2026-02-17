Consiglio comunale da remoto per neogenitori e ricoverati | proposta bloccata da quasi un anno

Il consiglio comunale di Milano non ha ancora approvato, dopo quasi un anno, le modifiche al regolamento per permettere a madri in maternità o persone ricoverate di partecipare alle riunioni da casa. La proposta si è arenata a causa di alcune resistenze tra i consiglieri e non è stata ancora inserita nei lavori. La mancanza di un sistema efficace ha impedito a molte persone di seguire i dibattiti in modo semplice e diretto.

Il consiglio comunale di Milano non ha ancora approvato, dopo quasi un anno, le modifiche al regolamento per consentire a determinate condizioni (maternità e ricoveri ospedalieri) di seguire i lavori online. Risale a maggio del 2025 l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno, presentato da Angelica Vasile del Pd, per aprire a questa possibilità. Ora, a febbraio del 2026, non c'è traccia di un'applicazione a breve di quanto era stato deliberato. "Un anno fa il consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento per consentire ai consiglieri neo-genitori o ricoverati di partecipare ai lavori da remoto.