Consegnato l’asilo di Sperone Serri | Basile inaugura struttura moderna e sostenibile
Il Sindaco Federico Basile ha inaugurato oggi l’asilo di Sperone Serri, dopo aver completato i lavori di costruzione. La struttura, moderna e pensata per essere sostenibile, offre nuovi spazi ai bambini del quartiere. Durante l’apertura, Basile ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel migliorare i servizi per le famiglie locali. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti della ditta CO.
È stato ufficialmente consegnato l’asilo nido di Sperone Serri, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, della ditta CO.ANT. Srl e dei tecnici comunali. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina “FSC 2014-2020”, ha visto un investimento complessivo di 572.108,19 euro. La struttura copre una superficie lorda di circa 270 mq e rispetta i nuovi standard strutturali e organizzativi previsti dal DPR 16052013, con spazi distribuiti in modo funzionale per accogliere i bambini in sicurezza. Gli ambienti comprendono ingresso, due aule per laboratori didattici, dormitorio, area per attività comuni, ufficio didattico, servizi igienici, cucina, dispensa, spogliatoio e locali tecnici e di servizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Lavori pronti in primavera". Struttura moderna e sostenibileLa costruzione della nuova piscina comunale di Viareggio si sta sviluppando con un progresso costante, evidenziando una struttura moderna e sostenibile.
Ospedale di Pavullo, manutenzioni per una struttura più moderna e accoglienteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cuorgnè, il nuovo asilo nido è finito Ora subito gli arredi; Perugia, la rivoluzione di Ponte San Giovanni è quasi completa: Entro primavera la consegna dei primi alloggi; Fondi Pnrr, a Lecco lavori da finire per 13 milioni; Iscrizione prima classe 2026-2027: proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE].
Messina, consegnato il nuovo asilo di Sperone Serri: conclusi i lavori per 570mila euroÈ stato consegnato l’asilo di Sperone Serri , alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, della ditta aggiudicataria ... messina.gazzettadelsud.it