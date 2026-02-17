Consegnato l’asilo di Sperone Serri | Basile inaugura struttura moderna e sostenibile

Il Sindaco Federico Basile ha inaugurato oggi l’asilo di Sperone Serri, dopo aver completato i lavori di costruzione. La struttura, moderna e pensata per essere sostenibile, offre nuovi spazi ai bambini del quartiere. Durante l’apertura, Basile ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel migliorare i servizi per le famiglie locali. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti della ditta CO.

È stato ufficialmente consegnato l’asilo nido di Sperone Serri, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, della ditta CO.ANT. Srl e dei tecnici comunali. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina “FSC 2014-2020”, ha visto un investimento complessivo di 572.108,19 euro. La struttura copre una superficie lorda di circa 270 mq e rispetta i nuovi standard strutturali e organizzativi previsti dal DPR 16052013, con spazi distribuiti in modo funzionale per accogliere i bambini in sicurezza. Gli ambienti comprendono ingresso, due aule per laboratori didattici, dormitorio, area per attività comuni, ufficio didattico, servizi igienici, cucina, dispensa, spogliatoio e locali tecnici e di servizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

