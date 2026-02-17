Confartigianato alla Bit Una vetrina spezzina

Confartigianato La Spezia ha partecipato alla BIT di Rho Fiera Milano, portando in mostra le eccellenze delle piccole imprese liguri. L’associazione ha incontrato numerosi tour operator, presentando le specificità e le opportunità offerte dalle aziende locali. La presenza alla fiera ha permesso di mettere in evidenza le tradizioni e i prodotti autentici della Spezia, attirando l’attenzione di operatori del settore.

Un appuntamento che si è rinnovato. Confartigianato La Spezia ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) a Rho Fiera Milano, proponendo ai tour operators il valore delle piccole imprese nella costruzione dell'offerta turistica ligure. Confartigianato La Spezia era presente con una postazione all'interno dello stand di Regione Liguria e l'altra nello stand istituzionale di Confartigianato. "Confartigianato ha sempre investito sul turismo – ha spiegato Antonella Simone responsabile turismo – perchè convinti che sia un'opportunità per valorizzare l'artigianato e le produzioni locali.