Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO
Il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, bandito con il delibera DDG n. 29392025, sta proseguendo con le prove pratiche e orali. Questa settimana, le commissioni hanno iniziato a incontrare i candidati, dopo aver completato l’estrazione delle lettere di convocazione. In alcune scuole, le prove sono già iniziate, coinvolgendo decine di insegnanti che si preparano a sostenere le verifiche di competenza.
Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: la prova orale
Argomenti discussi: Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenza; Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina; Prova orale concorso docenti PNRR3, le lettere estratte (AVVISI aggiornati al 16 febbraio).
Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domandaConcorsi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria: sono in corso le prove orali. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili. orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenzaConcorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 2939/2025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia mater ... orizzontescuola.it
# **prova orale concorso pnrr3 : in molti non passano mediamente ogni giorno su 10 candidati solo 7/8 prendono fra il 70 e il 72 gli altri tutti bocciati** facebook