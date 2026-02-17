Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, bandito con il delibera DDG n. 29392025, sta proseguendo con le prove pratiche e orali. Questa settimana, le commissioni hanno iniziato a incontrare i candidati, dopo aver completato l’estrazione delle lettere di convocazione. In alcune scuole, le prove sono già iniziate, coinvolgendo decine di insegnanti che si preparano a sostenere le verifiche di competenza.

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

