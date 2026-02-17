Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, annunciato con i decreti n. 2938 e 2939 del 2025, è stato avviato con l’estrazione delle lettere per le prove orali. La scelta delle lettere determina l’ordine delle sessioni e coinvolge centinaia di candidati che si preparano a sostenere gli esami nelle prossime settimane. Un'estrazione avvenuta ieri mattina ha visto la partecipazione di molti insegnanti, desiderosi di conoscere il proprio turno.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenza. Prova pratica nei concorsi docenti PNRR3: obbligo di anonimato e limiti secondo la giurisprudenza. Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda. Concorso PNRR3: bando con posti per un triennio, ma in alcune classi di concorso si arriverà anche agli elenchi regionali. Pillole di Question Time: Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas. Concorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 2939/2025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia materialmente impossibile. Concorso docenti ai sensi del D.D.G. n. 2938/2025 – classe di concorso ADAA – Nuove convocazioni per le procedure di estrazione traccia e prova orale. Partono le convocazioni delle commissioni per il Concorso docenti PNRR3: dettagli su date, struttura del colloquio e lezione simulata.