Concerto live alla Casa del Popolo di Grassina

La Casa del Popolo di Grassina ospita un concerto live questa sera, perché tre band storiche come Banda Bassotti, Malasuerte Fi* Sud e Ivanoska si esibiranno a partire dalle 21:00. Prima dello spettacolo musicale, alle 18:30, si terrà un talk con Elda Yaneth Martines, presidente di ANZORC, un collettivo di donne colombiane che chiedono il diritto di coltivare, vendere ed esportare i loro prodotti. La serata promette musica e incontri importanti, attirando appassionati e curiosi del quartiere.

Tre band storiche: Banda Bassotti, Malasuerte Fi* Sud e Ivanoska. Dalle 21:00 inizio concerto. Ore 18:30 talk con Elda Yaneth Martines, presidente di ANZORC, collettivo di donne colombiane che lottano per il riconoscimento della propria libertà a coltivare, vendere ed esportare i prodotti agricoli coltivate nelle riserve campesina. Alle 20:00 cena popolare