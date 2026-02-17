‘Comunione’ alcolica la condanna della Diocesi | Iniziativa di pessimo gusto che offende i credenti

La Diocesi di Rimini condanna duramente l’evento chiamato “Comunione alcolica”, che si è svolto ieri sera in piazza e ha attirato l’attenzione di molti passanti. L’ente ecclesiastico ritiene che questa iniziativa abbia offeso i sentimenti di chi crede, considerando la scelta di condividere un calice di vino come un gesto inappropriato e irrispettoso. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti si sono scambiati bicchieri di vino in modo simbolico, suscitando reazioni di sdegno tra i fedeli e i cittadini.

Rimini, 17 febbraio 2026 – Un’iniziativa di pessimo gusto, oggettivamente lesiva del sentimento religioso di molti fedeli”. Questa volta a prendere la parola è la Diocesi di Rimini. In via IV Novembre non hanno digerito il bitter sacrilego. A dirla tutta l’ambientazione pensata dall’azienda, che per tre giorni ha riempito il proprio stand al Beer&Food Attraction in Fiera a Rimini, ha creato più di un mal di pancia. L’indignazione della Diocesi. "La Diocesi esprime il proprio rammarico e la propria ferma deplorazione per l’iniziativa promossa da un’azienda lombarda, che ha allestito uno spazio espositivo con una scenografia che riproduce l’interno di una chiesa, nella quale, accanto a finti frati, alcune figuranti, vestite da finte suore, sono intente a distribuire ai visitatori ‘la comunione’ con finte ostie e a partecipare a una ‘messa’ pomeridiana con aperitivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Comunione’ alcolica, la condanna della Diocesi: “Iniziativa di pessimo gusto che offende i credenti” Leggi anche: In Fiera spunta una chiesa con finte suore che offrono "comunione" e bitter: l'iniziativa fa infuriare la Diocesi Leggi anche: Iniziativa della Diocesi. E’ Don Franco da 75 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. whatsapp 329 144 6016 Comunione lampada luce led in ceramica, sfera con frase nelle mani dorare. Bomboniere eleganti confezione in scatola degustazione confetti a colore. #sindybomboniere #bombonierecomunione #bombonierelampada facebook