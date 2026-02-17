Comune Eliana Flamini eletta nuovo presidente del Consiglio

Eliana Flamini è stata eletta presidente del Consiglio comunale dopo che il primo voto non ha raggiunto il quorum necessario. La sua nomina arriva dopo le dimissioni di Simone Pugnaloni, ex sindaco, che aveva lasciato l’incarico qualche settimana fa. Flamini ha ottenuto il supporto di alcuni consiglieri, ma non abbastanza per passare al primo colpo. Il voto si è svolto in un clima teso, con diversi consiglieri che hanno espresso riserve sulla sua candidatura.

Al primo turno di consultazioni non è stata approvata la nomina della consigliera Eliana Flamini al ruolo di Presidente del Consiglio comunale, in successione al dimissionario ex sindaco Simone Pugnaloni. Per ieri è stato riconvocato il civico consesso con il punto che è tornato all'ordine del giorno. Stavolta c'era bisogno dei "soli" voti della maggioranza (astenuta, ancora una volta, la minoranza) e quindi ora è ufficiale, Flamini è la nuova presidente. "Come gruppo di maggioranza del Pd siamo rimasti allibiti dagli interventi pronunciati dalle minoranze, apparse più concentrate nel rimestare episodi passati, basati su mere e infondate supposizioni, piuttosto che nell'affrontare concretamente la questione – dicono -.