Comune ciclone Harry e danni | ecco come richiedere sostegno economico

Il Comune di Catania ha deciso di offrire aiuto dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha rotto finestre e allagato molte case. L’amministrazione ha avviato una procedura per aiutare le famiglie che hanno subito danni all’abitazione principale e che hanno bisogno di un sostegno economico rapido. Le persone interessate possono presentare domanda per ricevere fino a 5 mila euro, destinati a coprire le spese di riparazione.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello B1, compilato in ogni sua parte, a cui dovrà essere allegata una specifica documentazione L'amministrazione comunale di Catania avvia la ricognizione per le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi del Ciclone Harry, nel limite massimo di euro 5.000,00 così come stabilito dall'Ocdpc n. 1180 del 30 gennaio 2026. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello B1, compilato in ogni sua parte, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione: relazione fotografica dettagliata dei danni (prima di effettuare eventuali lavori di ripristino); preventivo o fatture delle spese già sostenute per la messa in sicurezza; copia del documento di identità del dichiarante.