Comprare casa a Milano da soli | quanti riescono ad acquistare un monolocale o un bilocale

Milano resta una delle città più care per chi vuole comprare casa da solo. Secondo le ultime analisi di Immobiliare.it, pochi riescono a permettersi un monolocale o un bilocale senza aiuto. Nelle strade del centro, i prezzi sono in aumento e rendono difficile l’acquisto senza un sostegno finanziario.

Immobiliare.it ha indagato i prezzi di alcune abitazioni in molte città italiane, per capire quali sono più accessibili per chi acquista da solo. Il portale ha preso in considerazione i monolocali e i bilocali. Nel primo caso Milano (a sorpresa) non è fra le più care. Secondo lo studio, in Italia chi vuole comprare questo tipo di appartamenti può permetterselo solo nel 55% dei casi. Il quadro però varia molto a seconda delle città. Milano come prevedibile ha un valore minore, e si ferma al 33%. Non è però sorprendentemente fra le città con la percentuale più bassa, che sono invece Venezia e Verona (26% e 27%), Bologna (19%) e Firenze (10%).🔗 Leggi su Milanotoday.it

