Comolli squalificato sino al 31 marzo dopo Inter-Juve Cercava il contatto fisico con La Penna Inibito anche Chiellini

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, è stato squalificato fino al 31 marzo perché avrebbe cercato il contatto fisico con l’arbitro La Penna durante il match tra Inter e Juventus. La decisione è arrivata a poco più di due giorni dagli incidenti accaduti allo stadio di San Siro, dove si sono verificati momenti di tensione tra i tifosi e le squadre. La giustizia sportiva ha anche multato Comolli, mentre Chiellini ha ricevuto un’altra inibizione.

A poco più di 48 ore dai fatti di San Siro, Damien Comolli, Ad della Juventus, è stato squalificato dalla Giustizia sportiva fino al prossimo 31 marzo, la quale gli ha comminato anche una ammenda pari a 15 mila euro. Il giudice sportivo non ha risparmiato nemmeno direttore strategico bianconero Giorgio Chiellini, reo di aver inveito contro l'arbitro La Penna nel tunnel dello stadio dopo il match. L'ex difensore azzurro sarà inibito fino al 27 febbraio.