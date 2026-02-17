Comolli replica a Marotta | Chiellini giovane e inesperto? Ne ho visti pochi bravi come lui

Comolli risponde a Marotta, accusando chiellini di essere giovane e inesperto, ma afferma di aver visto pochi giocatori altrettanto bravi come lui. La discussione tra i due dirigenti si accende dopo la partita e coinvolge anche i commenti di Bastoni e Kalulu, con il primo che si è lamentato dei provvedimenti e il secondo che è stato difeso dall'amministratore delegato come vittima di un’ingiustizia.

Inter-Juve non finisce più. A margine del match di Champions League in casa del Galatasaray, Comolli ha ribadito le posizioni all'interno della Juve, rispondendo a Marotta che ha definito Chiellini un dirigente giovane e inesperto: "Non voglio rispondere ai commenti dei dirigenti di altri club, non voglio più parlarne. Su Giorgio dico che è talentuoso fuori dal campo come lo era in campo - la replica dell'ad -, lui rappresenta il presente e il futuro del nostro club e anche del calcio italiano. Ne ho visti pochi così bravi nella mia carriera". Bastoni ha ammesso di aver esagerato, Chivu è rimasto fermo nella propria posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter Juve, indaga la Procura: non solo Comolli-Chiellini, furia Spalletti con Marotta e faccia a faccia Ferri-Modesto. Cosa rischianoLa Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.

Il pastore Gian Marco: “Ho un gregge di 80 pecore. Lupi non ne ho mai visti, sono stato fortunato”Gian Marco Serafini, pastore con oltre 60 anni di esperienza, gestisce un gregge di circa 80 pecore a Ferrara.

