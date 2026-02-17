Comolli | Mia reazione è stata eccessiva ma difendo il club
Comolli ha ammesso di aver reagito in modo esagerato dopo la partita, ma ha difeso la Juventus, sottolineando che l’episodio arbitrale ha influito molto sulla sua risposta. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto sulle decisioni degli arbitri e il loro impatto sulle partite.
Comolli ammette reazioni eccessive, ma difende la Juventus: un caso che accende il dibattito sul ruolo degli arbitri. L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha riconosciuto di aver reagito in modo eccessivo alle recenti decisioni arbitrali, ma ha ribadito il suo impegno a difendere il club bianconero, che considera vittima di un’ingiustizia. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Sport il 17 febbraio 2026, giungono in un momento delicato per la Juventus, impegnata nel playoff d’andata di Champions League contro il Galatasaray. La questione Kalulu e la reazione di Comolli. Al centro della polemica c’è il cartellino giallo contestato ricevuto dal difensore della Juventus, Kalulu, durante il match contro l’Inter.🔗 Leggi su Ameve.eu
