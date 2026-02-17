Comolli e Chiellini c’è la sanzione del Giudice Sportivo | comportamenti intimidatori
Il Giudice Sportivo ha multato Damien Comolli e Giorgio Chiellini dopo le tensioni avvenute all'intervallo di Inter-Juventus, causate da comportamenti intimidatori. Durante il match, i due avevano avuto uno scontro acceso che ha attirato l’attenzione degli steward e dei tifosi presenti allo stadio. La decisione arriva in seguito alle verifiche sulle immagini e ai racconti dei testimoni, che hanno confermato atteggiamenti aggressivi da parte di entrambi.
Comolli e Chiellini. Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti severi dopo le tensioni registrate all'intervallo di Inter-Juventus, con sanzioni importanti per Damien Comolli e Giorgio Chiellini. La decisione arriva a seguito delle proteste rivolte al direttore di gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi, giudicate particolarmente gravi dagli organi disciplinari. Nel comunicato ufficiale si sottolinea come Comolli abbia assunto un comportamento aggressivo e intimidatorio nei confronti dell'arbitro, cercando il contatto fisico e pronunciando espressioni offensive. Il dirigente bianconero è stato quindi punito con un' inibizione fino al 31 marzo 2026 e un'ammenda di 15.
