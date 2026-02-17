Comolli | Dispiace aver offeso ma dovevo difendere il mio club per l’ingiustizia subita

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha detto di essersi sentito costretto a parlare dopo aver visto i commenti sui social che accusavano la squadra di ingiustizie durante Inter-Juventus. La discussione è nata subito dopo l’intervallo, quando Comolli ha deciso di intervenire per difendere i giocatori e l’operato del club. Quel momento ha attirato l’attenzione di molti tifosi e giornalisti, che hanno seguito con interesse le sue parole prima della partita di Champions contro il Galatasaray.

Comolli. L’ AD della Juventus, Damien Comolli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Galatasaray, tornando sui fatti avvenuti durante l’intervallo di Inter-Juventus. Comolli ha spiegato: “ Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto, lo sapremo entro domani, e poi decideremo se fare ricorso o no. Mi spiace se ho offeso delle persone, la reazione è stata eccessiva ma devo difendere il mio club. Abbiamo subito un’ingiustizia “. Sul confronto tra dirigenti, Comolli ha precisato: “ Marotta ha detto che Chiellini è giovane e inesperto? Non rispondo a dirigenti di altri club, parliamo di presente e futuro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Comolli a Sky: «Mi spiace se ho offeso delle persone ma io sono qui per difendere il mio club. Abbiamo subito un’ingiustizia»Comolli ha dichiarato a Sky che si sente dispiaciuto se ha offeso qualcuno, ma la sua priorità resta difendere il suo club.

Allegri guarda avanti dopo Milan Genoa: «Bisogna vedere il positivo e avere pazienza. Dispiace non aver vinto in casa ma…». Cosa ha dettoDopo il pareggio contro il Genoa, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato la prestazione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e paziente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.