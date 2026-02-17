Como-Milan le scelte di Fabregas | due ritorni in lista

Da mondosport24.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas ha inserito due giocatori nel suo elenco per la partita di Como contro il Milan, a causa di infortuni e assenze tra i titolari. La scelta nasce dall’esigenza di rinforzare il centrocampo e di coprire eventuali lacune nella rosa. La squadra si sta allenando intensamente, puntando a una strategia efficace per affrontare la sfida.

Il Como si appresta ad affrontare una partita importante contro il Milan, un confronto che assume particolare rilievo nel calendario del massimo campionato italiano. L'allenatore spagnolo Cesc Fàbregas ha reso nota attraverso la lista dei 23 calciatori convocati, evidenziando alcune scelte strategiche fondamentali per il rendimento della squadra. La partita rappresenta un’occasione cruciale, soprattutto considerando l’assenza di un elemento chiave per squalifica, che avrà un impatto significativo sulla formazione in campo. Il principale sconvolgimento nelle convocazioni riguarda l’assenza di Alvaro Morata, che salta la sfida a causa di squalifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

como milan le scelte di fabregas due ritorni in lista
© Mondosport24.com - Como-Milan, le scelte di Fabregas: due ritorni in lista

Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completaFabregas ha annunciato la lista dei convocati del Como per la partita contro il Milan, inclusi due giocatori che tornano dopo un infortunio.

Leggi anche: Convocati Como per l’Inter, le scelte di Fabregas: due ritorni tra le fila dei lariani

Como-Milan 1-3 La conferenza stampa di Cesc Fàbregas post partita

Video ? Como-Milan 1-3 La conferenza stampa di Cesc Fàbregas post partita
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Probabili 24ª: Yildiz c'è, Chivu insiste con Pio Esposito-Lautaro; Pulisic, Leao, Nkunku, Fullkrug o Loftus-Cheek: chi gioca in attacco per Pisa-Milan? Le scelte di Allegri; Le notizie Rossonere di oggi, le riflessioni dopo Pisa , e le scelte per il Como.; Verona, la 4^ maglia è dedicata all'amore e celebra San Valentino. FOTO.

como milan le scelteProbabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku, Nico Paz e BaturinaMilan e Como in campo nel recupero della ventiquattresima giornata: le scelte di formazione di Allegri e Fabregas. goal.com

como milan le scelteConvocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completaConvocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa per il recupero del 24° turno di Serie A 2025/26 Il Como si prepara alla sfida della Scala del Calcio contro ... calcionews24.com