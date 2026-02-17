Cesc Fabregas ha raccontato in conferenza stampa di aver discusso con Gazidis nel 2016 per entrare nel Milan. La conversazione avvenne quando il club cercava di rafforzare la rosa e l’ex centrocampista spagnolo si trovava ancora al Chelsea. Durante l’intervista, ha spiegato che il contatto si interruppe prima di arrivare alla firma, lasciando aperta la possibilità di un futuro trasferimento.

Dopo Massimiliano Allegri, ecco Cesc Fabregas. Alla vigilia della sfida tra Milan e Como, recupero della 24^ giornata di Serie A Enilive, l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa per introdurre il match di domani sera contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Ecco alcuni passaggi delle sue parole. "No, non ero il mister X. Per il Milan c'è stata una volta, nel 2016, quando non giocavo tanto con Conte inizialmente, ho parlato con Gazidis. Ma quando sono andato via dall'Arsenal era solo Barcellona o niente per me. Era Barcellona o Arsenal". Il Como ha numeri da big. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como, Fabregas in conferenza svela: “Nel 2016 parlai con Gazidis per venire al Milan”

Leggi anche: Como, Fabregas svela: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso»

Leggi anche: Luis Alberto rivela: “Vicino al Milan? Nel 2018-19 parlai con Maldini e Leonardo, ma …”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.