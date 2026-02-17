Commissione pari opportunità Ok alle candidature ecco chi c’è

La Commissione pari opportunità ha approvato le candidature dopo aver scelto tra 78 aspiranti. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha valutato i requisiti e ha ridotto il numero delle candidate a 21. Tra loro ci sono professioniste di diversi settori, pronte a rappresentare le donne nel prossimo mandato.

Commissione pari opportunità, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha selezionato sulla base dei requisiti le aspiranti candidate, portandole da 78 a ventuno. Le nuove componenti della commissione saranno elette dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio (14 per la maggioranza, sette per l'opposizione). Ecco la rosa: Luisella Rossi, Barbara Trasatti, Gloria Dibenedetto, Lucia Tarsi (assessore alla cultura di Fano), Loretta Manocchi (vicesindaco di Fano), Raffaella Spettoli, Noemi Ortenzi, Roberta Leri, Patrizia Serangeli, Giulia Marchionni (consigliere di Pesaro), Romina Pierantoni (sindaco di Borgo Pace), Katia Marilungo, Maria Antonietta Lupi, Maria Lina Vitturini (presidente uscente), Monica Cosciotti, Maria Pia Cocciarini, Donatella Cataldi, Anna Morrone, Maria Clara Muci, Alessia Di Girolamo e Virginia Reni.