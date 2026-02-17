Commissione Agricoltura a trazione foggiana | ecco di cosa si occuperanno i consiglieri regionali di Capitanata

La commissione Agricoltura, guidata dai consiglieri di Capitanata, si occuperà di questioni legate all’agricoltura, alla produzione e al turismo, in risposta alle esigenze del territorio. La scelta deriva dalla necessità di sostenere le imprese locali e di affrontare direttamente le sfide di questa zona, nota per le sue colture e le attività turistiche. I rappresentanti della provincia di Foggia si preparano a intervenire su temi concreti come il miglioramento delle infrastrutture e il supporto alle aziende agricole.

Tutte le materie scelte dagli eletti in provincia di Foggia. Barone, Falcone e De Leonardis nella Commissione Sanità La provincia di Foggia punta tutto sulla quarta commissione ‘Attività produttive, agricoltura e turismo’ in Consiglio regionale. L’all-in della Capitanata nell’Ufficio di presidenza è la vera sorpresa della giornata d’insediamento delle sette commissioni consiliari permanenti della XII legislatura. Il presidente è il lucerino Antonio Tutolo (Per la Puglia), e i vice sono la viestana Rossella Falcone (Pd) e il candelese Nicola Gatta (Fratelli d’Italia). Con loro, ci sono anche Giulio Scapato (Prossima, ex lista Decaro presidente) e Paolo Dell’Erba (Fratelli d’Italia).🔗 Leggi su Foggiatoday.it

