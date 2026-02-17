I commercianti del distretto “Gorgo District” partecipano a un corso gratuito per migliorare la presenza sui social media, in risposta alle difficoltà economiche. Durante le lezioni, imparano a usare le piattaforme per promuovere i negozi, a conoscere nuove tecniche di vendita e a migliorare il rapporto con i clienti. Inoltre, si concentrano sulla valorizzazione delle vetrine per attirare più passanti. La formazione mira a rafforzare le attività locali e a rendere i negozi più competitivi nel mercato attuale.

Promozione sui social, tecniche di vendita e approccio al cliente, valorizzazione della vetrina: dal distretto del commercio “Gorgo District“ formazione gratuita per gli esercenti in tempo di crisi, "valorizziamo ciò che può rendere unico il nostro tessuto commerciale". “Gorgo District“ è nato circa un anno e mezzo fa, il ciclo di formazione, in collaborazione con l’associazione “Forma terziario“, viene lanciato in questi giorni. Si parte il 2 marzo, con replica il 9, dalle 15 alle 18 al centro intergenerazionale. Tema, "Come promuovere il proprio negozio utilizzando i social network": agli esercenti verranno impartite nozioni pratiche sull’organizzazione di una campagna, sulla divulgazione di promozioni ed offerte, sulla pubblicizzazione di iniziative ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commercianti a lezione di social: "Così rafforziamo le attività locali"

