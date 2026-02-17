Come sarà l' ascensore per salire in Arengario
Il progetto dell’ascensore per salire all’Arengario è stato cancellato, perché i cittadini lo trovavano troppo invasivo. La decisione arriva dopo che molti hanno espresso proteste contro il ponte di vetro, considerato troppo moderno e fuori misura rispetto all’ambiente storico. Qualcuno ha anche scritto una preghiera al beato Talamoni, chiedendo di evitare quella soluzione. Ora si cercano alternative più compatibili con il centro storico.
Dopo gli incontri con le associazioni e coi cittadini la giunta si appresta ad annunciare la scelta tra le due proposte presentate dall'archistar Stefano Boeri Il ponte in vetro che “solleverà” i visitatori fino al primo piano dell’Arengario non si farà. Fin da subito era sembrata una scelta troppo “moderna” e impattante per la città e c’è persino chi ha scritto una preghiera al beato Talamoni affinché la scelta non ricadesse su quella proposta. Ma anche le associazioni di categoria e le associazioni culturali (oltre a tantissimi cittadini) avevano criticato quell’opzione. L’ascensore sì, ma più “nascosto”.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Arengario: si farà l’ascensore (interno) griffato Boeri
Lo studio Boeri Architetti realizzerà l’ascensore interno all’Arengario di Monza, dopo che le 17 associazioni culturali locali hanno deciso di accettare questa soluzione.
Arengario, ci sono i progetti per l'ascensore: quando partono i lavoriLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come sarà l'ascensore per salire in Arengario; Via libera all’ascensore in Arena. E cambia la platea per l’accesso ai disabili; Accessibilità in stazione: arriva anche l’ascensore; Casa Testori diventa più accessibile. L’ascensore non è più solo un progetto.
Come sarà l'ascensore per salire in ArengarioDopo gli incontri con le associazioni e coi cittadini la giunta si appresta ad annunciare la scelta tra le due proposte presentate dall'archistar Stefano Boeri ... monzatoday.it
Grandi opere, ecco (con l'aiuto dell'IA) come si trasformerà Trento nel 2026L'ascensore di Mesiano, il lido Manazzon, la stazione intermodale: ecco come saranno. Ci sarà ancora da attendere invece per ospedale e bypass Nel servizio che vi proponiamo potete vedere (con l'aiuto ... rainews.it
Avviso ai cittadini di #Lazzate Mercoledì 4 febbraio, alle 21.00, presso l’Arengario C. Cattaneo (Piazza Giovanni Paolo II) si terrà un’assemblea pubblica dedicata al cambiamento delle modalità di raccolta del rifiuto indifferenziato. L’incontro sarà trasmesso - facebook.com facebook
26 gennaio, la “fiorita” miracolosa di San Zanobi: Domani, il Corteo della Repubblica Fiorentina partirà alle 14:30 dal Palagio di Parte Guelfa; alle 14:40 sarà all'Arengario di Palazzo Vecchio e poi corteo fino alla colonna di San Zanobi, alle 15. #Firenze x.com