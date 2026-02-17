Come sarà l' ascensore per salire in Arengario

Il progetto dell’ascensore per salire all’Arengario è stato cancellato, perché i cittadini lo trovavano troppo invasivo. La decisione arriva dopo che molti hanno espresso proteste contro il ponte di vetro, considerato troppo moderno e fuori misura rispetto all’ambiente storico. Qualcuno ha anche scritto una preghiera al beato Talamoni, chiedendo di evitare quella soluzione. Ora si cercano alternative più compatibili con il centro storico.

Dopo gli incontri con le associazioni e coi cittadini la giunta si appresta ad annunciare la scelta tra le due proposte presentate dall'archistar Stefano Boeri Il ponte in vetro che “solleverà” i visitatori fino al primo piano dell’Arengario non si farà. Fin da subito era sembrata una scelta troppo “moderna” e impattante per la città e c’è persino chi ha scritto una preghiera al beato Talamoni affinché la scelta non ricadesse su quella proposta. Ma anche le associazioni di categoria e le associazioni culturali (oltre a tantissimi cittadini) avevano criticato quell’opzione. L’ascensore sì, ma più “nascosto”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Lo studio Boeri Architetti realizzerà l’ascensore interno all’Arengario di Monza, dopo che le 17 associazioni culturali locali hanno deciso di accettare questa soluzione.

