Le prove in Bahrain hanno mostrato come le nuove power unit del 2026 abbiano rivoluzionato lo stile di guida degli automobilisti di Formula 1. La causa principale risiede nell’introduzione di sistemi energetici più avanzati, che richiedono un diverso approccio da parte dei piloti. Per esempio, alcuni di loro devono ora pianificare meglio l’uso della potenza extra durante le curve, per evitare di sovraccaricare il motore.

Nel primo ciclo di test, i team hanno esplorato approcci divergenti all’uso della batteria, influenzando la velocità massima e l’efficacia delle curves. Alcuni hanno puntato a sfruttare la batteria per massimizzare la velocità in fondo ai rettilinei, raggiungendo fino a 345 kmh in configurazione “qualifica”; altri hanno optato per una distribuzione più uniforme dell’energia lungo il giro, con conseguenze sullo stile di guida e sull’utilizzo della Power Unit. La gestione energetica coinvolge differenze sostanziali nell’MGU-K e nell’MGU-H rispetto alle generazioni precedenti. Con l’MGU-K che interrompe l’erogazione, la fase di derating diventa più marcata e anticipata, e a quel punto resta attivo solo il motore termico per spingere la vettura, mentre l’apporto aerodinamico aiuta comunque a raggiungere velocità di punta elevate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Come le nuove power unit 2026 hanno cambiato la guida in F1 a Bahrain

F1 2026: Antonelli fermo subito, guai alla power unit Mercedes nei test del Bahrain. Sviluppo a rischio?Antonelli, pilota della Mercedes, si è fermato subito durante i test pre-campionato a Bahrain a causa di un guasto alla power unit, segnalando problemi tecnici che potrebbero mettere a rischio lo sviluppo della vettura per la stagione 2026.

Russell terzo nei test Bahrain con la nuova power unitNel pomeriggio di oggi, durante la seconda giornata di test pre-stagionali a Sakhir, Russell si piazza terzo con la sua nuova power unit.

