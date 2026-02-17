Come il filtro anti-spoofing Agcom ha trasformato il telemarketing e come difendersi

L’Agcom ha introdotto il filtro anti-spoofing per bloccare le chiamate fasulle, ma ora le truffe si spostano all’estero. Questa novità ha eliminato molte telefonate truffaldine italiane, costringendo i truffatori a trovare nuovi metodi per ingannare le persone. In alcuni casi, le chiamate arrivano da numeri esteri che sembrano italiani, creando confusione tra gli utenti. Questo cambiamento ha portato a un aumento delle truffe provenienti da paesi come la Russia e i Balcani. Molti cittadini si sono trovati a dover imparare a riconoscere i segnali di queste chiamate ing

Il Telemarketing Cambia Faccia: Come il Filtro Anti-Spoofing Ha Spostato le Truffe dall’Italia all’Estero. L’introduzione di un filtro anti-spoofing da parte dell’Agcom, a partire dal 19 novembre 2025, ha segnato una svolta nella lotta alle frodi telefoniche in Italia. Se da un lato ha drasticamente ridotto le chiamate con numeri italiani falsificati, dall’altro ha innescato una migrazione dei call center illegali verso l’utilizzo di numeri esteri reali, esponendo i consumatori a nuove e insidiosi rischi. L’Efficacia Iniziale e il Controcampo dei Truffatori. La delibera n. 10625CONS del maggio 2025 ha rappresentato un primo successo tangibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Agcom: filtro anti-spoofing ha bloccato 49 mln di chiamate in 11 ggDal 18 dicembre, il nuovo filtro anti-spoofing dell’Agcom ha bloccato circa 49,3 milioni di chiamate illecite in 11 giorni, con una media di 4,1 milioni al giorno.

Leggi anche: Il filtro anti-spoofing funziona ma aumentano le chiamate di telemarketing dall’estero

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.