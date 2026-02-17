Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in Turchia

Il Galatasaray riesce a pagare ingaggi elevati come quelli di Osimhen e Icardi grazie a una combinazione di fattori economici. La squadra turca attrae grandi sponsor e ottiene ricavi significativi dallo stadio sempre pieno durante le partite casalinghe. La presenza di un pubblico numeroso e la visibilità internazionale permettono al club di generare entrate che sostenere spese così alte.

Avversario della Juve in Champions, il Galatasaray vanta campioni assoluti. Come fa il club turco a finanziare gli stipendi milionari di Icardi e Osimhen tra sponsor, fisco e stadi sold out.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

