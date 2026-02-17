Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in Turchia

Avversario della Juve in Champions, il Galatasaray vanta campioni assoluti. Come fa il club turco a finanziare gli stipendi milionari di Icardi e Osimhen tra sponsor, fisco e stadi sold out.🔗 Leggi su Fanpage.it

Victor Osimhen ha scelto il trasferimento al Galatasaray, suscitando grande interesse e curiosità.

La Juventus si prepara ad affrontare un avversario difficile come il Galatasaray, secondo Fabio Capello.

Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultimeProbabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultime L’attesa è finalmente terminata. Questa sera alle ... juventusnews24.com

Thuram fa le prove per il Galatasaray: dubbi per Spalletti ma le soluzioni non mancano. Cosa filtraLuciano Spalletti, già dalla mattinata di venerdì, si era rassegnato a perderlo per Inter-Juventus. Ed è andata esattamente così, anche dopo il provino effettuato ieri alla Continassa, per il quale co ... msn.com

Osimhen sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions League con il suo Galatasaray. Proprio il nigeriano ha confessato di aver avuto dei contatti con i bianconeri prima del suo addio al Napoli L’intervista completa a cura di Francesco Calvi è su x.com

