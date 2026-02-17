Il film “Colpo di dadi”, uscito nel 2023 e diretto da Yvan Attal, è arrivato in TV questa sera su Rai 4. La trasmissione si deve alla voglia di offrire agli spettatori un thriller avvincente, che tiene incollati fino all’ultimo minuto. La pellicola racconta di un gioco pericoloso tra personaggi misteriosi, innescando una serie di eventi imprevedibili. Questa sera, gli appassionati possono scoprire come si conclude la storia, dopo aver seguito le prime scene ricche di tensione.

Colpo di dadi è un film thriller del 2023, diretto da Yvan Attal, che va in onda stasera in TV su Rai 4. La trama vede protagonisti Mathieu e Vincent, due soci in affari e amici di lunga data. Il secondo ha un’amante, Elsa, una ragazza bella e giovane. Cerca ora di lasciarla, in quanto sua moglie ha scoperto questa relazione extraconiugale. Intanto, però, Mathieu si innamora di Juliette, ma non viene ricambiato. La replica della ragazza scatena nell’uomo tanta violenza a frustrazione, al punto che inizia un incubo un po’ per tutti. Colpo di dadi: riassunto trama completa. Leggi anche: Non siamo soli (2022) come finisce: spiegazione del finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Colpo di dadi (2023) come finisce: spiegazione finale

