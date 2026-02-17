Colpa dei sensi video interviste Simona Izzo e Ricky Tognazzi Tommaso Basili Giorgia Wurth e Francesco Venditti
Da Simona Izzo e Ricky Tognazzi a Tommaso Basili, Giorgia Würth e Francesco Venditti: ecco tutte le nostre video interviste dedicate a Colpa dei sensi, la serie evento di Canale5 con Gabriel Garko e Anna Safroncick. Colpa dei sensi è la miniserie in tre serate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, in onda su Canale 5. Ambientata tra Roma e le Marche, la serie intreccia passione, segreti e ricerca della verità, mettendo al centro il ritorno di Davide nella sua città natale e il riemergere di un passato mai risolto. Leggi la nostra recensione della prima puntata e guarda qui sotto le nostre video interviste. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Oggi su Canale 5 inizia Colpa dei sensi, fiction in tre puntate con Gabriel Garko e Anna Safroncik diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La trama e le anticipazioniQuesta sera su Canale 5 parte la fiction
Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza”Ricky Tognazzi si presenta come un “maschio femmina” e riflette sulla propria identità.
Colpa dei sensi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi intervista: «Per noi è stato come girare tre film»
Come finisce Colpa dei sensi e cosa sappiamo sull’eventuale seconda stagione della serieCome finisce Colpa dei sensi, la serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik, stasera in Tv, su Canale5, con l'ultima puntata ... fanpage.it
Scoperte sconvolgenti nel gran finale di Colpa dei sensi: Davide capisce chi voleva incastrarloMa riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Laura, che aspetta un figlio da lui? Lo si scoprirù stasera, nella terza e ultima puntata della serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ... iodonna.it
