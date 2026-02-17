Cohousing agricolo per la terza età | il progetto lanciato da Agricoltura Nuova

Agricoltura Nuova ha avviato un progetto di cohousing agricolo per anziani, dopo aver scelto un terreno nel cuore della campagna romana. La cooperativa sociale intende creare uno spazio in cui le persone della terza età possano vivere e lavorare insieme, coltivando ortaggi e partecipando a attività agricole quotidiane. Il progetto nasce dall’esigenza di offrire un’opportunità di socializzazione e autonomia agli over 65 della zona.

La cooperativa nata nel 1977 ha presentato in Campidoglio un progetto di coabitazione: dalla trasformazione di un maneggio, nascono residenze per la terza età Nella campagna romana sta per prendere avvio un originale esperimento di coabitazione. Protagoniste dell’iniziativa sono le persone della terza età a cui, la cooperativa sociale “Agricoltura nuova”, ha aperto le porte. Il progetto di “co-housing agricolo”, denominato C.A.RE “Comunità Agricola Residenziale”, è stato presentato il 16 ottobre in Campidoglio. “Nasce dall’esigenza di offrire un'alternativa all’isolamento e ai modelli tradizionali di assistenza, promuovendo l’invecchiamento attivo, la solidarietà intergenerazionale e la partecipazione alla vita comunitaria” ha spiegato la Cooperativa Agricola, rappresentata in aula da Carlo Patacconi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nuova vita per il circolo 'Hobby terza età', approvato il progetto da 713mila euro: Cucine Popolari capofilaÈ stato approvato il progetto di ripristino e messa in sicurezza dell'edificio Hobby Terza Età di viale Gramsci 293, dopo i danni causati dall'alluvione.

