cochrane il digiuno intermittente non fa dimagrire

Un nuovo studio di Cochrane dimostra che il digiuno intermittente non aiuta a perdere peso. La ricerca ha analizzato i risultati di oltre 1.000 persone che avevano seguito regimi di digiuno di 12 o 18 ore al giorno, senza riscontrare variazioni significative nel peso corporeo. I ricercatori hanno osservato che molte persone interrompono questa pratica senza ottenere i risultati sperati.

