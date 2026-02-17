Cochrane il digiuno intermittente non fa dimagrire
Un nuovo studio di Cochrane dimostra che il digiuno intermittente non aiuta a perdere peso. La ricerca ha analizzato i risultati di oltre 1.000 persone che avevano seguito regimi di digiuno di 12 o 18 ore al giorno, senza riscontrare variazioni significative nel peso corporeo. I ricercatori hanno osservato che molte persone interrompono questa pratica senza ottenere i risultati sperati.
Digiunare 12 o 18 ore al giorno non porterebbe ad una diminuzione di peso. Lo studio condotto dall’associazione no-profit Cochrane, che ha preso in considerazione 1.995 soggetti, sembrerebbe portare alla conclusione che per dimagrire bisogna affidarsi alle diete tradizionali tarate sulla persona Negli ultimi anni il digiuno intermittente è diventato uno dei metodi più diffusi per riuscire a dimagrire. I risultati che porta questa famosa alimentazione sono stati molto esaltati tramite i social network, ma la recente ricerca Cochrane ha dimostrato che il digiuno intermittente non apporterebbe un maggiore risultato di dimagrimento rispetto alle diete tradizionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
