Cmv Nicolini condannato Tre anni all’ex dirigente accusato per la bancarotta

Nicolini è stato condannato a tre anni di reclusione per aver causato il fallimento della Cooperativa Muratori Verucchio nel 2017. L'ex dirigente è ritenuto responsabile di aver contribuito alla bancarotta attraverso pratiche distrattive sui patrimoni immobiliari della cooperativa. La vicenda si è conclusa ieri in tribunale, con una sentenza che ha deciso le sorti di cinque imputati coinvolti nel crack dell’azienda.

di Francesco Zuppiroli Duecento rogiti di immobili battuti all'asta e otto anni dopo quel 2017 in cui la Cooperativa Muratori Verucchio venne dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini, schiacciata sotto il peso dei debiti derivati secondo le accuse da condotte distrattive del patrimonio immobiliare della Cmv stessa, la vicenda giudiziaria conseguente si è chiusa ieri in primo grado con tre condanne e due assoluzioni per i cinque imputati che il crac della storica impresa edile aveva trascinato con sé. Condanna, per l'accusa di bancarotta distrattiva, che ammonta a tre anni e due mesi di reclusione per lo storico amministratore del gruppo Cmv Sauro Nicolini, difeso dagli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marco Zanotti.