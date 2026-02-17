Cmv fallimento e distrazione di fondi | ex amministratori condannati a Rimini tra reclusioni e accuse archiviate

La Cooperativa Muratori Verucchio (Cmv) è finita sotto inchiesta a causa di un presunto fallimento e di fondi spariti. I giudici di Rimini hanno condannato alcuni ex amministratori, mentre altre accuse sono state archiviate. Tra le decisioni, ci sono sentenze di reclusione e multe per chi era coinvolto. Il processo si è chiuso ieri, segnando un passo importante per la vicenda giudiziaria.

Rimini – Si è concluso ieri, presso il Tribunale di Rimini, il primo grado del processo relativo al fallimento della Cooperativa Muratori Verucchio (Cmv). L’ex amministratore Sauro Nicolini è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione, mentre l’allora tesoriere, Sauro Bronzetti, ha ricevuto una pena di tre anni. Un anno e quattro mesi (pena sospesa) è stata la condanna per Andrea Rossi, genero di Nicolini. La sentenza segna un punto fermo in una vicenda che ha lasciato un profondo segno nel tessuto economico e sociale della Romagna. Un’Indagine Complessa, Anni di Polemiche. La sentenza di ieri è il risultato di un’indagine lunga e complessa, avviata dopo la dichiarazione di fallimento della Cmv nel 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu Rosato analizza la sconfitta dell'Akragas: "Condannati dal rigore e da una distrazione difensiva" Le accuse di violenza sessuale contro l’autore britannico Neil Gaiman sono state archiviate Tre giudici federali negli Stati Uniti hanno deciso di archiviare le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman, respingendo tutte le cause civili presentate contro di lui. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Crac Cmv, si chiude il processo di primo grado: Nicolini condannato a tre anniSi è chiuso con due condanne il processo di primo grado sul fallimento della Cooperativa Muratori Verucchio (Cmv): un vero e proprio impero dell’edilizia, ... chiamamicitta.it Inchiesta fallimento CMV. Per Fabio Pula confermata l'estraneità ai fattiil Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini ha pronunciato oggi nei confronti di Fabio Pula sentenza di non luogo a procedere in relazione ai fatti concernenti il fallimento del Grupp ... msn.com Cronaca, Verucchio. Caso CMV: assoluzione piena per Alessandro Ceccarelli e il funzionario di banca nel processo per il fallimento della Cooperativa facebook