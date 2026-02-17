Clusone-Ponte Nossa una galleria per aggirare le curve della Selva Terzi | In autunno l’esito delle indagini geologiche

Anas ha avviato ufficialmente la progettazione della variante delle Curve della Selva tra Clusone e Ponte Nossa, una decisione presa dopo aver concluso le indagini geologiche. La strada, che prevede la realizzazione di una galleria, mira a semplificare il percorso lungo la Statale 671, riducendo le curve strette e migliorando la sicurezza. Gli studi geologici, ancora in corso, sono fondamentali per definire i tempi di realizzazione dell’opera. Secondo i tecnici, i risultati delle analisi arriveranno in autunno.

Clusone. Nel resoconto del faccia a faccia non ci sono tempistiche ben definite, ma la notizia è che finalmente Anas ha dato ufficialmente il via alla progettazione della variante delle Curve della Selva, un’opera considerata fondamentale per alleggerire il traffico sulla Statale 671 della Val Seriana. L’atteso vertice tra Anas, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e la Comunità Montana Valle Seriana è avvenuto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. Un confronto tecnico in cui due ingegneri della struttura romana di Anas, società del gruppo Fs Italiane che gestisce la rete stradale nazionale, hanno illustrato il lavoro svolto negli ultimi mesi dopo il via libera lo scorso giugno al primo finanziamento da 6 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione dell’opera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

