Classifica curling Olimpiadi | Italia di nuovo in corsa ammucchiata per gli ultimi 2 posti

L’Italia ha ottenuto una vittoria importante nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti e salendo al terzo posto in classifica. Questa vittoria permette agli azzurri di inserirsi tra le prime quattro squadre che si contenderanno le semifinali. Durante la decima sessione, gli italiani hanno mostrato solidità, avvicinandosi alle posizioni che contano. La lotta per gli ultimi due posti disponibili resta aperta, con diverse squadre ancora in corsa per un passaggio del turno.

Si mette bene per i colori azzurri il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella decima sessione l'Italia supera gli Stati Uniti e si arrampica fino al terzo posto, facendo irruzione tra le prime quattro della classifica, che conquisteranno l'accesso alle semifinali. Due squadre ottengono l'aritmetica qualificazione al penultimo atto: la Svizzera, ancora imbattuta, con 7 successi in altrettanti match, ed il Canada, sconfitto finora soltanto dagli elvetici, con 6 affermazioni in 7 gare, mentre condividono la terza posizione l'Italia e la Norvegia, a quota 4 vittorie in 7 partite.