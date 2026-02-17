Cittadinanza onoraria a Franca Viola | fu la prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore

Il consiglio comunale di Genova ha deciso di conferire la titolo di cittadina onoraria a Franca Viola, perché si è opposta al matrimonio riparatore nel 1965, un gesto che ha fatto scalpore e ha cambiato la legge italiana. La donna, originaria di Alcamo, si oppose pubblicamente alla pressione della famiglia e dei responsabili, scegliendo di non sposare il suo rapitore. Questo atto di coraggio ha attirato l’attenzione nazionale e ha ispirato molte altre donne a ribellarsi. La mozione approvata rappresenta un riconoscimento per il suo esempio di libertà e dignità.

Nel 1965 Franca Viola, allora diciottenne, rifiutò il cosiddetto “matrimonio riparatore” dopo essere stata rapita e violentata Franca Viola, simbolo della lotta per i diritti e la libertà delle donne in Italia, sarà cittadina onoraria di Genova: a deciderlo il consiglio comunale con una mozione approvata. Il documento è stato portato in Aula Rossa dalla consigliera del Pd Vittoria Canessa Cerchi. Nel 1965 Franca Viola, allora diciottenne, rifiutò il cosiddetto “matrimonio riparatore” dopo essere stata rapita e violentata: fu la prima donna italiana a contrastare apertamente questa prassi. Un gesto di coraggio che contribuì ad avviare un profondo cambiamento culturale e giuridico, portando negli anni all’abolizione di quell’istituto e al riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona.🔗 Leggi su Genovatoday.it

